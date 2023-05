Secondo la Gazzetta dello Sport, di rado in stagione si è vista un’Inter dominante come quella che ieri ha ribaltato la Lazio, "tutt'altro che sarriana", nella definizione dei colleghi. Il 3-1 finale maturato con una grande rimonta nerazzurra nel secondo tempo, dopo lo svantaggio all'intervallo, ha restituito la reale differenza tra le due squadre, ben sottolineata anche dagli indicatori tecnici: il baricentro dei biancocelesti è stato molto basso (46,2 metri), il possesso palla pure (38,6 per cento). "C’era una volta il sarrismo, movimento calcistico-culturale fondato sul palleggio, sulle triangolazioni veloci, sulle pressioni alte. A San Siro si è vista una Lazio speculatrice, prigioniera dell’idea che il pareggio andasse bene e focalizzata sugli sbagli altrui, usati come principale e forse unica fonte di gioco.

Estremismi a confronto, perché all’opposto ieri l’Inter è stata propositiva dal primo all’ultimo secondo. Consapevole di non avere scelta, la vittoria o la vittoria, la squadra di Inzaghi ha rinchiuso la Lazio nella sua metà campo. Il possesso interista al 61,4 per cento dice con chiarezza quale aria tirasse a San Siro", si legge sulla rosea.