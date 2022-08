Lazio-Inter è la partita degli ex. Come informa la Gazzetta dello Sport, almeno cinque di loro saranno protagonisti del match di domani all'Olimpico: Inzaghi, De Vrij, Correa, Handanovic e Vecino. "Ma la truppa potrebbe presto arricchirsi: in stand by c’è Acerbi...", si legge.