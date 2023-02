"Bologna, terra di ricordi amari. Per l’Inter e per Lautaro Martinez. Contro gli emiliani, un anno fa, l’Inter vide lo scudetto scivolargli dalle mani. Un campo che è diventato tabù per il Toro argentino, che non ha mai segnato al Dall’Ara: domenica ci proverà, per centrare anche la 100a vittoria personale in Serie A". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport che dunque sottolinea un dato fin qui negativo per l'argentino.