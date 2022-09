Lautaro si conferma cecchino con la maglia dell'Argentina: la rete all'Honduras ha permesso al Toro di migliorare il proprio record di gare consecutive a segno, con la striscia che ora è arrivata a quattro partite. Il totale? Sono 21 centri in appena 39 partite. "Tanta efficienza argentina cozza con le ultime difficoltà italiane: Lautaro è rimasto intrappolato nella crisi dell’Inter di Inzaghi e l’assenza di Lukaku non lo ha certo aiutato a ritrovare il buonumore - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. E pensare che il Toro aveva sprintato uscendo dai blocchi ad agosto con tre reti e un assist nelle prime quattro giornate di campionato. Poi, però, il vuoto: cinque partite all’asciutto tra campionato e Champions. Si potrebbe dire che il 3-5-2 interista lo esalti meno del 4-3-3 di Scaloni, in cui lui si muove con libertà da pendolo centrale, ma in queste ultime uscite tra club e nazionale la differenza l’ha fatta soprattutto il mood di squadra: l’Argentina cammina sulle nuvole, va in Qatar con una convinzione ferma di poter vincere che raramente aveva avuto in passato, mentre in nerazzurro negli ultimi tempi si è respirata troppa sfiducia".