La Lazio lo ha individuato in Fabiano Parisi il colpo di mercato per la corsia mancina. "Parisi è nel mirino della Lazio già da diverse settimane - spiega la Gazzetta dello Sport -. A caldeggiarne l’interesse è stato proprio Sarri, che sia per questioni di affetto sia per vicinanza geografica ha sempre un’attenzione particolare per ciò che accade ad Empoli. E così di Parisi aveva già notato la crescita nella scorsa stagione in Serie B. Progressi che sono continuati quest’anno in A". L'Empoli valuta 10 milioni il 21enne irpino. La Lazio confida di poter chiudere a qualcosa di meno considerando che la concorrenza di Napoli e Inter via via si è diradata.