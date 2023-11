Il feeling tra Lautaro e Thuram non esiste solo in campo ed è arrivato in modo naturale, come testimoniano i continui contatti che i due hanno anche quando ci sono le soste per le nazionali.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, nessuno si stupisce quando, nel bel mezzo del ritiro argentino, al capitano nerazzurro è arrivata una videochiamata del francese. Battute e sorrisi nello spogliatoio sudamericano anche ricordando che, appena pochi mesi, ci si scontrava nella finale mondiale in Qatar. Ma nessuno sfottò: ormai il numero 9 dell'Inter ha uno status altissimo e poi c'era il suo capitano a "proteggerlo". Doha è ormai lontana e per Marcus e Lauti la vita è cambiata, in meglio per entrambi. La Juve, però, deve aspettare: prima ci sono gli impegni con le nazionali, non banale in particolare quello per l'argentino che giocherà al Maracanà...