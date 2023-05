Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la finale di Coppa Italia, oltre ad assegnare il trofeo, avrà effetti importanti anche sulla corsa per i posti nelle coppe europee della prossima stagione. In che senso? La vincitrice della Coppa Italia, com'è noto, ottiene il pass per la fase a gruppi di Europa League.

"Un traguardo che assume particolare importanza per la Fiorentina che, staccata in campionato, può accedere al secondo torneo continentale solo vincendo la Coppa Italia o la Conference League. Nel caso in cui a trionfare fosse l’Inter, invece, la situazione sarebbe diversa: i nerazzurri, infatti sono a un passo dalla qualificazione alla Champions e quindi un loro successo porterebbe in Europa League la quinta e la sesta del campionato", spiega la rosea.