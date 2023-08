Anche la Gazzetta dello Sport parla della trattativa avanzata tra l'Inter e il West Ham per Gianluca Scamacca. "L’Inter ha ufficialmente presentato ieri un’offerta da 20 milioni più 3 di bonus per l’acquisto definitivo del suo cartellino, tenendosi il margine per un rilancio, dato che il West Ham lo pagò al Sassuolo 36 milioni più 6 di bonus. Già da oggi nuovi contatti, con la convinzione di arrivare in breve alla fumata bianca".

Secondo la Gazzetta, una trattativa che rende felice non solo Inzaghi, ma pure Roberto Mancini. "Scamacca a Mancini è sempre piaciuto: lo fece esordire nel settembre del 2021 e da allora ha sempre sperato di poterlo vedere al centro dell’attacco della Nazionale. Ben più delle undici volte messe in fila da allora. Ora il c.t. non vede l’ora di poter disporre finalmente di un po’ di abbondanza anche in un reparto dove ultimamente non ha certo avuto l’imbarazzo della scelta".