Questa sera l'Inter capolista se la vedrà a San Siro con il Napoli campione d'Italia in carica che nello scorso turno si è aritmeticamente scucito lo scudetto dal petto. Merito anche del percorso netto della squadra di Inzaghi, evidenziato anche dai numeri.

Dopo 28 giornate, l’anno scorso gli azzurri di Spalletti erano davanti a tutti con 71 punti, 64 gol fatti e 20 subìti, mentre i nerazzurri erano addirittura quinti a pari punti con la Roma (50, con 47 reti segnate e 32 incassate). Adesso, come sottolinea nella sua analisi La Gazzetta dello Sport, "è l’Inter tiranna a comandare con 4 punti in più rispetto al vecchio Napoli di Luciano" con 75 punti (70 gol fatti e 13 subìti) mentre gli azzurri sono settimi a quota 44 punti (43 gol fatti 32 presi). "Insomma, i nerazzurri sono passati in un anno dal dover arrancare a -21 dalla capolista al volare al +31 dallo stesso Napoli: il differenziale è di 52 punti, il mondo è davvero andato alla rovescia", si legge sulla rosea.