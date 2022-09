" Romelu Lukaku ha giocato solo tre partite per un totale di 227’. Gode delle attenuanti generiche, ma le impressioni che ha lasciato in quelle comparsate, meritano qualche riflessione". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport che approfondisce il ritorno del belga a Milano proprio nei giorni del suo graduale reinserimento in squadra dopo l'infortunio di fine agosto.

Un inizio stentato per Big Rom, già in rete dopo due minuti dal nuovo esordio in Serie a, ma poi in sofferenza fino al ko. "Solo se tornerà l’atleta esplosivo e resistente, strizzato dal tenente Conte, capace di martellare senza soste la profondità, l’Inter ritroverà il tesoro che aveva. Ma anche la squadra deve andargli incontro", avverte la rosea.

Inzaghi deve recuperare la sua Inter. "L’Inter non è la Juve, un gioco ce l’ha: 2a per tiri in porta e cross, 3a per assist e gol. Deve migliorare costruzione e rifinitura. E alzare molto il ritmo, per consentire a Big Rom di abbattersi su avversari stanchi", si legge.