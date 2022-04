Il successo con la Juventus può essere la nuova svolta della stagione nerazzurra. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, che ricorda come l'Inter era piombata nell'incubo per i 7 punti in 7 gare e poi la rinascita all'Allinaz Stadium. E ora lo scenario si è ribaltato, anche considerando la frenata del Milan di ieri sera.