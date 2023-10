"L’Europa è diventata il giardino dell’Inter, gli inzaghiani si tuffano con gusto nelle notti europee. Il secondo tempo contro il Benfica è stato assoluto, si è notato il piglio della squadra alfa, dominante per gioco e per fisicità". La Gazzetta dello Sport torna sulla notte di Champions contro i portoghesi nella quale i nerazzurri hanno mostrato un dominio enorme, ovviamente molto al di là dell'1-0 finale.

"Il problema dell’Inter è lo stesso delle altre, conciliare le due piattaforme, Serie A e Champions, con una differenza: l’Inter è quasi obbligata a vincere lo scudetto, perché in Italia è la più forte e perché Inzaghi, alla sua terza stagione a Milano, deve prendersi un trofeo importante, Coppe Italia e Supercoppe non basterebbero più. A meno che l’Inter non alzi la Champions, un’impresa ardua, non impossibile".