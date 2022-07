Vertice di mercato in agenda a breve in casa Atalanta, che valuta una priorità: Andrea Pinamonti. "Il summit con Pagliuca di questi giorni potrebbe portare all’accelerata decisiva per un giovane di prospettiva, gradito a Gasperini, che ha già espresso il suo gradimento per la soluzione Atalanta - riferisce la Gazzetta dello Sport -. E sul quale il club nerazzurro può decidere di investire a prescindere dalla cessione di uno dei suoi centravanti (Muriel?) e dall’allargamento della trattativa con l’Inter al nome di Demiral, se il club di Zhang dovesse considerarlo strategico per rinforzare la sua difesa, orfana o meno di Skriniar".