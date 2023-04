Dusan Vlahovic e Angel Di Maria, salvo sorprese, partiranno titolari per la prima volta insieme contro l'Inter in questa stagione, nella gara che domani apre il programma delle semifinale di Coppa Italia: nei due precedenti match giocati finora in Serie A, infatti, Massimiliano Allegri non ha mai potuto contare su entrambi, per motivi vari. "Domani nella gara che può spingere i nerazzurri ancora più dentro la crisi, dandogli una mazzata dal punto di vista psicologico che potrebbe condizionarne anche il rendimento in campionato, Max s’affiderà ai suoi due big, la coppia d’assi che ha numeri e qualità per regalare alla Juventus la prima finale della stagione (l’altra sarebbe quella di Europa League, ma lì la strada è ancora lunga)", si legge sulla Gazzetta dello Sport.