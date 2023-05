15, 9, 10 punti di penalizzazione? La UEFA non fa distinzioni: con l'impalcatura dell'accusa ben salda, la Juventus sarà fuori dalle coppe al di là della classifica finale di Serie A. "La decisione di Nyon è attesa per giugno. E potrebbe comprendere anche il tema stipendi - spiega la Gazzetta dello Sport -. L’UEFA sta infatti svolgendo la sua indagine parallela con tutte le carte processuali. Dall’inchiesta italiana risulta che le plusvalenze hanno alterato il gioco e “truccato” il bilancio, così da consentire un accordo favorevole con Nyon sul Fair play: la Juve deve pagare soltanto 3,5 milioni di multa, invece dei 19,5 previsti, a patto che entro tre anni rimetta a posto la situazione finanziaria. Il problema è che il bilancio corretto non avrebbe forse consentito questa scorciatoia. In più c’è l’aggravante delle dichiarazioni fraudolente. Il “settlement agreement” è fatto per aiutare i club. Ma se non viene rispettato, o se le regole d’ingaggio sono violate, le sanzioni poi sono amplificate".

In poche parole: la UEFA va al di là di tutto, guarda oltre e non si lascia influenzare dalle decisioni italiane. E in più c'è pure il capitolo Superlega ancora pericolosamente in bilico. "Plusvalenze, fair play, antisportività e Superlega. Una Juve nelle coppe del prossimo anno non è facile da immaginare. Per questo la Juve deve sperare di qualificarsi comunque a una coppa, fosse anche la Conference, per scontare subito una eventuale squalifica. La decisione Uefa sarà appellabile in secondo grado e poi al Tas. Ma è una storia con tanti se e tanti condizionali", sottolinea la rosea.