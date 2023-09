San Siro non sarà “sold out” (capienza autorizzata 64.000 posti), potrebbero esserci poco meno di 50.000 tifos per Italia-Ucraina, gara fondamentale per gli azzurri ai fini della qualificazione a Euro 2024. Ieri, si legge sulla Gazzetta dello Sport, i biglietti emessi erano circa 41.000, 2.000 per sostenitori ospiti. Al Meazza, aggiunge la rosea, ci saranno 27 tra bambini e genitori ucraini, ricoverati al San Matteo di Pavia durante le prime fasi della guerra, grazie alla Fondazione Soleterre.