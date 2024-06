Nulla deve essere lasciato al caso, specie in una gara secca come un ottavo di finale. Per Italia-Svizzera di questa sera, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, il ct azzurro Spalletti ha già individuato i potenziali rigoristi chiamati al dischetto in caso di necessità: con Calafiori e Dimarco fuori (erano due candidati), le certezze sarebbero Scamacca, Retegui, Barella e Jorginho. Per il quinto slot sono diversi i nomi in corsa, partendo da Pellegrini e Zaccagni.