Sabato al Dall'Ara si sfiderà il meglio del campionato. Fatte le debite proporzioni, Inter e Bologna - come spiega la Gazzetta dello Sport - stanno dominando la stagione in Serie A e i due tecnici, Inzaghi e Motta, sono elogiati e anche seguiti da diversi club. Inevitabile per entrambi visti i percorsi.

Come ricorda la rosea, Inzaghi appena un anno fa era nel mirino della critica, di una parte dei tifosi e anche di qualcuno all’interno del club, a distanza siderale dal Napoli malgrado avesse centrato la qualificazione agli ottavi di Champions, con la macchia dello scudetto 2022 lasciato al Milan e la nomea di uomo da “coppette” perché Coppa Italia e Supercoppa sono il suo regno. Poi la cavalcata fino a Istanbul, la rimonta in campionato e questa stagione da fenomeno. Tutto ribaltato.

Motta non è stato da meno: sta conducendo il Bologna a un posto Champions che avrebbe del clamoroso e lo sta facendo mostrando un gioco convincente ed efficace nonostante in estate siano partiti big come Arnautovic, Dominguez e Schouten.

Sabato il duello tanto atteso. E finora il Bologna ha dato parecchio filo da torcere ai nerazzurri, frenandoli sul 2-2 all'andata a Milano ed eliminandoli in Coppa Italia.