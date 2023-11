Lunghissima la preparazione di questo Juve-Inter, con la sosta per le nazionali che ha acuito tempi e ansie. Ieri - come racconta la Gazzetta dello Sport - è forse stato il giorno più importante alla Pinetina perché Inzaghi e il suo staff hanno gestito una lunga sessione video per studiare l'avversario di domani, ricordando anche il doppio ko di un anno fa.

Inzaghi è stato perentorio: bisogna assolutamente evitare gli errori del passato, ossia concedere il fianco ai bianconeri, solitamente sornioni e lesti nell'approfittare del minimo errore. Scelte praticamente fatte e molto passerà dall'attacco: a Thuram il compito di sparigliare le carte e innescare Lautaro e gli altri che a turno potranno buttarsi dentro.