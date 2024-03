Prima dello stop con l'Atletico Madrid, Marcus Thuram era stato sempre impiegato da Inzaghi: 34 volte su 34. Lo stop and go potrebbe aver avuto la conseguenza benefica di ricaricare le batterie del francese in vista del finale di stagione. Già a Bologna - secondo la Gazzetta dello Sport - l'ex Borussia MG potrebbe tornare titolare dopo la buona porzione di minuti giocati con il Genoa.

Assieme a chi? Inzaghi si riserva alcune valutazioni su Lautaro, considerando appunto l'impegno ravvicinato in Champions di mercoledì prossimo. A oggi è sfida tra il Toro e Arnautovic per affiancare Thuram. In Lautaro, peraltro, è grande la voglia di sfatare una sorta di tabù: a Bologna arrivò due anni fa una sconfitta decisiva per lo scudetto poi finito al Milan, mentre in questa stagione ha causato il rigore che ha riaperto il match all'andata (da 2-0 a 2-2) e ha sbagliato il penalty in Coppa Italia prima dei supplementari fatali.