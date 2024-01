L'Inter arrivata in Arabia è considerata la favorita per la Supercoppa. Per la leadership in campionato, certamente, ma anche perché in panchina c'è Simone Inzaghi, uno che quando si parla di coppe la può insegnare a tanti. Vincendo questa edizione, Inzaghi diventerebbe il tecnico con più Supercoppe in bacheca, staccando Lippi e Capello.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, lo scorso anno le coppe servirono anche per dimenticare le brutture del campionato. Quest'anno, invece, un successo in Arabia potrebbe servire ad aprirsi un varco per continuare a tenere lontano la Juventus nella corsa scudetto.