"Inspiegabile ma vero: quest’anno esistono due Inter quasi opposte. Una, cinica e compatta, da eliminazione diretta. L’altra, discontinua e fragile, per il campionato". Il tema dell'Inter a due facce viene ripreso anche oggi dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come la squadra nerazzurra, in questa stagione, non sia riuscita a essere costante in Serie A come nelle coppe. Per questo motivo, a un mese dal termine del campionato, la qualificazione alla Champions non è scontata.

Le crisi sono state due: una all'inizio con 4 ko nelle prime 8 giornate, poi altre 6 sconfitte tra la 19^ e la 30^. "Giocatori distratti, partite scivolate via senza reazioni convinte, errori imperdonabili in zona gol, un gioco spesso prevedibile e monotono - si legge -. La teoria che attribuisce tutte le colpe a Inzaghi regge fino a un certo punto". La comunicazione non è stata certo un punto a favore dell'allenatore piacentino come alcune scelte di campo, ma ci sono anche tanti meriti per lui. Poi polemiche indirette tra lui e la società, gli infortuni pesanti, la stanchezza post-Qatar... Molti ostacoli, alcuni superati e altri meno. Al di là di come finirà la stagione - secondo la Gazzetta - serviranno interventi sostanziali.