Simone Inzaghi al centro della bufera. "Se dopo la vittoria sull’Udinese, alla 23a giornata, poteva vantare cinque punti di margine sulla quinta, la Lazio; ora la quinta ha i suoi stessi punti (la Roma) e la Lazio sta cinque tacche più in alto. Dire che il pass per la prossima Champions League è a rischio non rende l’idea, considerato che i nerazzurri devono ancora incrociare Roma, Atalanta e Napoli - spiega la Gazzetta dello Sport -. Per questa ragione, Simone Inzaghi questa sera a Torino deve assolutamente rimettere in moto la barca, avvicinare la qualificazione alla finale e prendere una spinta morale da spendere in campionato e in Champions. In altri tempi avremmo detto: «Simone si rifugia nel suo giardino, la Coppa Italia, che è sempre stata la sua comfort zone».