Oggi è passato un mese esatto da Inter-Monza 0-1, "una notte che solo a ricordarla vengono i brividi", evidenzia la Gazzetta dello Sport. Dall'incubo di non qualificarsi alla prossima Champions con l'11esimo ko in campionato, la squadra di Simone Inzaghi è passata, in questo lasso di tempo, al sogno di poter aggiungere altri due trofei in bacheca alla Supercoppa italiana vinta a gennaio. Per continuare a sperare nell'obiettivo massimo, ovvero il trionfo in Champions League, servirà eliminare il Milan domani sera partendo da un doppio vantaggio maturato all'andata: "Non c’è un rischio di sottovalutazione dell’avversario, questo no. Ma va deciso il piano tattico da mettere in pratica. E c’è da giurare che il tecnico non vorrà affrontare Pioli pensando solo alla fase difensiva, affidandosi alle ripartenze. Il rischio da evitare è che il Milan prenda fiducia, magari con il passare dei minuti. Ecco perché il tecnico ha già chiesto - e chiederà ancora fino a domani sera - di ripetere lo stesso approccio convinto del derby d’andata. L’obiettivo è segnare per primi, così da mettere definitivamente in ginocchio le speranze rossonere", spiega la rosea.

L'altro traguardo da centrare è il secondo posto, che avrebbe un valore più pratico che prestigioso: sono circa 10 i milioni di euro di incasso in più rispetto alla quarta posizione in classifica. Inoltre, sarebbe anche una rivincita nei confronti di quel Massimiliano Allegri che aveva provocato i nerazzurri con la frase urlata nello spogliatoio dopo la Coppa Italia "tanto arrivate sesti".

Infine, tra nove giorni andrà in scena la finale di Coppa Italia, il primo passo verso quel tripletino che tutto l'ambiente vuole realizzare "senza che suoni riduttivo il diminutivo. Perché c’è solo un allenatore nella storia nerazzurra che è riuscito a vincere Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione: José Mourinho. Tredici anni dopo, è l’ora di riprovarci", la chiosa del pezzo.