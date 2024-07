Questa sera l'Inter affronterà il Las Palmas a Cesena nel terzo test del pre campionato. I nerazzurri saranno tutti convocati, eccezion fatta per Marko Arnautovic: l'austriaco, tornato nelle ultime ore a Milano, non partirà con il resto della squadra causa influenza. Via libera per Acerbi e per gli italiani tornati a disposizione nell'ultima settimana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.