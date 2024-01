La sfida tra Inter e Juventus per il titolo si allarga anche in panchina, dove Simone Inzaghi è chiamato al duello con Massimiliano Allegri. Il bilancio dei confronti diretti vede in vantaggio il bianconero che ne ha vinti 9 su 18, pareggiati 3 e persi 6.

Da quando poi ha potuto giocarsela alla guida dei nerazzurri, però, Simone ha rimontato con 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (entrambe nella scorsa stagione). Con due successi che hanno portato anche trofei: la finale di Supercoppa italiana nel gennaio 2022 e la finale di Coppa Italia a maggio dello stesso anno.