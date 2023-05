Inter in finale di Champions, ma chi ci avrebbe scommesse? La Gazzetta dello Sport oggi sottolinea proprio questo dato curioso, riesumando le quote a inizio anno sulle possibili finaliste di coppa. "Sulla squadra nerazzurra, lo scorso agosto, quando sono stati composti i gironi, si poteva scommettere a una quota di 51. Proprio come il Milan, mentre il Napoli era addirittura a 101.

La più considerata delle italiane era la Juventus che era a 21. La squadra favorita della competizione era il Manchester City a 3,75, davanti al Psg a 6 e Liverpool e Bayern Monaco a 7". E adesso? Ora i nerazzurri vincitori della Champions si possono giocare a 4, mentre il City è favoritissimo a 1,25.