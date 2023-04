"Lo sconforto preventivo è ingiustificato, Benfica-Inter è più giocabile di quel che sembra, per una serie di motivi, non ultimo il colpo di coda che ci si aspetta dalla squadra di Simone Inzaghi. L’Inter viene da un mese orribile. Dal ritorno con il Porto negli ottavi di Champions, poco meno di un mese fa, con annessa qualificazione, non ne ha più imbroccata una. Giusto il pareggio acciuffato agli sgoccioli contro la Juve, in Coppa Italia, può essere iscritto alla voce risultati positivi. Il resto ci parla di una crisi profonda: un punto in tre partite di campionato, il pareggio di Salerno e le sconfitte in casa contro la stessa Juve e la Fiorentina. Una striscia disastrosa, ma stasera si può fare l’impresa". Ne è convinta la Gazzetta dello Sport che spiega i motivi della fiducia riposta nei nerazzurri.