La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto anche sulla possibile formazione dell'Inter per la sfida contro la Samp, in programma domani e valida per l'ultima giornata di campionato. L'undici sembra praticamente fatto, con l'unico dubbio legato all'attacco: al momento Sanchez è favorito su Dzeko e Correa nel ruolo di spalla di Lautaro.