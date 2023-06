L'Inter cala il colpo Marcus Thuram, in arrivo a costo zero dopo il sorpasso vincente sul Milan. La Gazzetta dello Sport prova a disegnare un identikit dell'attaccante francese analizzando il suo possibile impiego nel 3-5-2 di Inzaghi, con due caratteristiche evidenziate: la sterzata quando parte in velocità e il raggio d’azione, perché Marcus non è solo un giocatore verticale.

"Thuram non è un cannoniere eccezionale, almeno non lo è mai stato finora, anche se i 13 gol realizzati nell’ultima Bundesliga rappresentano la miglior prestazione personale e anche un incoraggiante segnale per il futuro" sostiene la rosea, che inserisce tra i pregi anche "la coordinazione, che gli consente un’ottima conduzione in velocità, in cui usa sia l’interno sia l’esterno del piede in base alle situazioni e alla zona del campo. Pur essendo fisicamente molto prestante, Thuram riesce a essere veloce e questa può essere un’arma importante nelle ripartenze improvvise. Nella sua esperienza tedesca ha giocato da punta in un reparto con due attaccanti o da esterno nel 4-2-3-1. In fase difensiva avrà bisogno di qualche ripetizione e sicuramente Simone Inzaghi pretenderà da lui pressione e maggiore determinazione nei contrasti. In sostanza, nonostante non sia più un giocatore giovane, le potenzialità sono buone e i margini di crescita ancora alti. E l’inserimento in una squadra organizzata e con una manovra ben codificata potrà sicuramente aiutarlo ad alzare l’asticella delle sue prestazioni".