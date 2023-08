Manca una settimana al via della serie A e la Gazzetta dello Sport si chiede chi potrà dare seriamente l'assalto allo scudetto, passando in rassegna gli attacchi delle big. Non manca, ovviamente, un focus sull'Inter, impelagata nella ricerca dell'attaccante, acquisto che stabilirà le ambizioni in chiave seconda stella: "Alla prospettiva quasi certa di riprendersi Lukaku a una matrioska di candidati. Sfumato uno, ne spuntava uno un po’ più piccolo. Ora siamo ai saldi e l’ipotesi più realistica è Marko Arnautovic, cavallo di ritorno 13 anni dopo, a 34 primavere. Taremi, Balogun e Choupo-Moting sono più lontani. Troppo poco per la squadra vicecampione d’Europa che punta alla seconda stella, l'analisi della rosea.

E ancora: "Un club del livello e dalle ambizioni dell’Inter, alle spalle di Lautaro deve avere una controfigura di grande qualità. Magari non un campione del mondo come il Manchester City (Julian Alvarez), ma un 9 di spessore e di piena affidabilità. E avrebbe dovuto consegnarlo a Inzaghi molto prima, non a una settimana dall’inizio del campionato. Invece Simone segue con ansia l’infortunio di Lautaro, pensando al Monza. Un altro 9 non ce l’ha. Retegui sembrava troppo scarso?".