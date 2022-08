Complice il forfait di Romelu Lukaku, che ieri ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra in allenamento, Lautaro Martinez contro la Cremonese tornerà a essere il primo riferimento offensivo dell'Inter intorno al quale ruoteranno Edin Dzeko o Joaquin Correa. La scelta Simone Inzaghi la farà oggi, giorno di vigilia, visto che ieri non c'è stato il tempo di sperimentare: facile pensare che nelle prove tattiche il bosniaco verrà preferito al Tucu e così per la gara con i grigiorossi. In panchina, inoltre, si libera un posto che verrà preso da Valentin Carboni, due gol in altrettante presenze con la Primavera, l'ultimo dei quali al Cagliari ha regalato il primo punto a Chivu.