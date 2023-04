Il 3-0 imposto dall'Inter all'Empoli ieri aumenta i rimpianti per i punti gettati da Lautaro e compagni in campionato, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Di colpo, infatti, i nerazzurri, in attesa di test più probanti, sembra abbiano ritrovato come per incanto il cinismo sotto porta che, per esempio, erano mancati a Salerno, dove era arrivata appena una rete a fronte di 13 tiri in porta, compresi un palo di Barella e una traversa di Lukaku. Al Castellani, evidenziano i colleghi della rosea, la squadra di Inzaghi ha colpito cinque volte il bersaglio, otto in meno rispetto al match dell'Arechi, e ne ha ricavato tre gol e la traversa di De Vrij. "Netta la diversità delle percentuali di realizzazione. Richiamarsi al destino, al fatto che in certe giornate va così e in altre cosà e non ci si può fare nulla, è suggestivo, ma non spiega. A Empoli l’Inter ha mostrato una testa diversa, gli attaccanti sono stati più feroci e applicati al tiro, uno in particolare. Romelu Lukaku il redivivo", si legge nel pezzo.

