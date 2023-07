Il Monza studia le mosse di mercato, con Roberto Gagliardini tra gli obiettivi principali. Il centrocampista, da ieri ufficialmente svincolato dall'Inter, ha avuo un contatto diretto con Galliani e il giocatore, da cui si attende ancora l'ok. La Gazzetta dello Sport individua altri possibili obiettivi dei brianzoli.

Persi Nicolò Rovella, Stefano Sensi e Filippo Ranocchia, "è proprio il centrocampo a necessitare di innesti più corposi in vista dell’avvio della nuova stagione fissato il 10 luglio con la partenza per il ritiro di Pontedilegno-Tonale - si legge -. Sempre in mezzo i nomi da tenere sotto controllo potrebbero essere quelli di Kristjan Asllani e Giovanni Fabbian, entrambi di proprietà dell’Inter con cui sono in corso anche discorsi per la cessione di Carlos Augusto".