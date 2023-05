Szymon Marciniak dirigerà la finale della Champions League, mentre toccherà a Massimiliano Irrati fischiare domani a Roma per Inter-Fiorentina di Coppa Italia. Una designazione, quest'ultima, che ha scatenato diverse polemiche per via del luogo di nascita dell'arbitro, che è proprio Firenze.

"Fiorentino di nascita ma della sezione di Pistoia, Naturalmente le dietrologie sono proliferate ma la designazione (Mazzoleni sarà al Var) fa parte di un processo di crescita che vuole via via annullare la cosiddetta territorialità e le preclusioni che nascono dal fatto che arbitro e squadra siano della stessa città: nel novembre scorso, Daniele Doveri della sezione di Roma-1 ha fatto da IV° in Sassuolo-Roma", sottolinea la Gazzetta dello Sport.