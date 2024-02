Anche ieri sera Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno messo la firma sull'ennesima vittoria stagionale dell'Inter. Una ThuLa da 30 e lode, secondo La Gazzetta dello Sport: il quotidiano gioca con il massimo voto raggiungibile in un esame universitario per esaltare i numeri della coppia d'attacco di Inzaghi. Con le esultanze di ieri il Toro è arrivato a 20 reti in campionato (125 in nerazzurro che gli valgono il sorpasso nella classifica all time del club a Icardi), mentre Tikus ha toccato quota 10. Una coppia da 30 gol complessivi in 25 giornate di campionato. E l'Inter se la gode.

Lautaro ora sarebbe entrato nel mirino del Paris Saint-Germain che perderà Mbappé. Insomma, il rinnovo di contratto fino al 2028 diventa sempre più urgente: mancano dei dettagli. "Problemi familiari dell’agente del Toro, Camano, stanno allungando i tempi, ma si dovrebbe arrivare alla fumata bianca proprio il 13 marzo a Madrid, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico", sentenzia la rosea.