"L’Inter prima favorita per il titolo. Per tutti, senza eccezioni. Poi il Napoli, la Juve e il Milan, ma queste tre in posizione variabile a seconda dell’agenzia che propone la giocata". Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i bookmakers concordano: la squadra di Inzaghi parte in pole per lo scudetto 23/24.

"Premessa doverosa: manca quasi un mese alla chiusura del calciomercato, quindi le valutazioni saranno soggette a cambiamenti. Così come potranno incidere le impressioni lasciate dalle squadre nelle amichevoli precampionato. Fatta questa precisazione, l’opinione attuale è comune a tutti gli operatori del settore: la quota dell’Inter scudettata a maggio del prossimo anno è in assoluto la più bassa e varia da 2.75 a 3.50 volte la giocata. Traducendo in soldoni, vuol dire che chi punta 10 euro sul successo nerazzurro ne porta a casa da 27,5 a 35", si legge.