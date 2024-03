Olivier Giroud potrebbe lasciare il Milan per volare negli Stati Uniti a fine stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza. Ad oggi la priorità del francese è la Mls, con New York e Los Angeles in cima alla lista delle preferenze, con il club rossonero che per rimpiazzarlo pensa a uno tra Joshua Zirkzee (accostato anche all'Inter) e Benjamin Sesko.

Le alternative prese in esame dal Diavolo sono invece Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lilla e Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona.