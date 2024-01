La Gazzetta dello Sport riporta oggi la notizia di un rischio penalizzazione per il Genoa a causa di problemi legati alle ritenute Irpef. Come acaduto un anno fa, quando il Grifone patteggiò un punto di penalità in classifica. Stavolta si tratta di un errore di procedura di 2-3 giorni, secondo le indiscrezioni nella consegna della documentazione relativa al versamento di una parte dell'Irpef entro il 16 novembre scorso.

Il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo. Sembrerebbe comunque accertata la buona fede del club, sempre secondo il quotidiano il Genoa aveva la capienza economica per sostenere i pagamenti, ma il rischio penalizzazione (da uno a tre punti) resta. Chiné potrebbe archiviare, procedere col deferimento oppure patteggiare col club.