Era considerato il perfetto spaccapartite a gara in corso e, invece, in questa stagione si sta rivelando utile allo stesso modo anche da titolare. Finora - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - per Frattesi 3 gol con Udinese ed Empoli, sempre partendo dal 1'.

Lui stesso ha messo ieri le cose in chiaro, rispondendo per l'ennesima volta a chi ha provato a innescare la polemica: "Rispetto all’anno scorso il minutaggio si è alzato, ma non è mai esistito un problema Frattesi e mai ci sarà. Sono felice del contributo che sto dando e spero di darne ancora di più. Se ho la sensazione che ci sia la percezione di un “caso Frattesi”? Cerco di non leggere nulla, ma seguo alcune pagine su Instagram e a volte leggo degli articoli: non c’è nessun problema. Sono un ragazzo abbastanza intelligente da capire che siamo in tanti e che il mister è giusto che decida, il problema non c’è e non ci sarà mai a meno che qualcuno non venga a dirmi che c’è un problema".

Il problema, semmai, ce l'hanno gli avversari...