Comunque andrà a risolversi l'intrigo di mercato che vede protagonista Davide Frattesi, la Roma ne uscirà vincitrice. Il motivo è semplice: i giallorossi hanno diritto al 30% sulla rivendita del centrocampista, quindi o lo compreranno con lo sconto o incasseranno un po' di soldi se dovesse andare altrove. La valutazione che fa Tiago Pinto, scrive la Gazzetta dello Sport, è nota: 30 milioni di euro, che decurtati del 30% significherebbe prenderlo per 21 milioni.

"Inutile dire che Frattesi sarebbe ben felice di tornare “a casa”, ma stavolta – come ha detto lui stesso – ragiona «più con la testa che con il cuore», visto che lo scorso anno era rimasto deluso per la mancata concretizzazione della trattativa. Il che significa che, se Inter e Milan rompessero gli indugi, non farebbe storie per andare altrove. A Trigoria non se lo augurano, ma in ogni caso si fregano le mani al pensiero che, l’acquirente pagasse i 40 milioni chiesti dai neroverdi, ben 12 milioni finirebbero nelle casse giallorosse. Un tesoretto secco di plusvalenze da poter gestire", si legge sulla rosea.