L'Inter aspetta la sfida contro il Genoa a Marassi sapendo che una vittoria darebbe ai nerazzurri il titolo di campione d'inverno, ma come noto già da ieri ad Appiano per l'allenamento non c'era Davide Frattesi, colpito da un attacco influenzale. Oggi le valutazioni sull'eventuale rientro, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Dumfries ha invece lavorato a parte per recuperare dall'infortunio ai flessori della coscia sinistra, anche per lui la decisione verrà presa oggi. Se lavorerà in gruppo, sarà della comitiva. Seduta a scartamento ridotto anche per De Vrij, ieri, ma il centrale olandese non preoccupa.