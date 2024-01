Il 2024 dell'Inter comincerà a centrocampo come è terminato: con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan titolari indiscussi e Frattesi che resterà quindi in panchina, senza polemizzare ma con una gran voglia di trovare minuti in più. Onestamente, riporta La Gazzetta dello Sport, era convinto di trovarne. Ne ha accumulati 331' in cinque mesi, mentre in nazionale ne ha giocati 323' in cinque partite, tre delle quali da titolare.

Per ragioni di alternanza, ha quasi sempre giocato in Champions League, mentre in campionato non è titolare da Empoli-Inter del 24 settembre. L'Inter crede però nell'investimento, frutto di una politica improntata sui giocatori italiani e Inzaghi sta lavorando per avere dal ragazzo caratteristiche più affini a quel che gli serve, abbinando le doti naturali da incursore a una maggiore padronanza nel palleggio.