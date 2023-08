La valutazione da 4 milioni di euro fatta dall'Inter per Giovanni Fabbian non è casuale. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Lazar Samardzic è stato pagato la stessa cifra per il prestito più 16 milioni per l'obbligo di riscatto e 2 di bonus. I quattro milioni richiesti all'Udinese per Fabbian servono quindi a pareggiare l'esborso iniziale. Come si è sempre detto: un euro entra, un euro esce. Ieri il giocatore ha svolto le visite per poi potersi unire ai nuovi compagni.