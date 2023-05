L'incasso registrato dal Milan nel primo auto dell'Euroderby di Champions League è pronto ad essere stracciato dall'Inter appena una settimana dopo, con un nuovo record della storia del calcio italiano da riscrivere. I 75.532 spettatori che hanno assistito a Milan-Inter hanno portato 10.461.705 euro ai rossoneri, facendo segnare al momento l’incasso più alto del mondo pallone in Italia. Ma l’Inter è pronta ad arrampicarsi ancora più su.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, "il club di Steven Zhang ha messo dei prezzi superiori a quelli dei cugini e il nuovo sold out annunciato per martedì sera porterà a un altro incasso record. Nelle casse nerazzurre dovrebbe entrare circa 12 milioni di euro: la febbre da derby ha vinto ancora, nessuno vuole perdersi questa nuova sfida epica a Milano".