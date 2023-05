Ci sarà una coreografia eccezionale organizzata dalla Curva Nord per l'eEuroderby di stasera. E Marco Materazzi sarà capopopolo per una sera: "L’ex difensore seguirà il derby in mezzo agli ultrà, nel cuore della fede nerazzurra - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Il Meazza sarà quasi completamente interista, con una coreografia a 360 gradi che colorerà di nerazzurro praticamente tutti i settori dello stadio". Dovrebbe essere sullo stile di Inter-Benfica.