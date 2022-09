Edin Dzeko, col gol segnato contro il Milan, è arrivato a quota 16 gol in Serie A nel mese di settembre: è il suo mese più prolifico da quando gioca in Italia. "Ora l’attaccante bosniaco è vicinissimo al grande traguardo delle 100 reti in A (fermo a 99) e potrebbe diventare il terzo calciatore più anziano a raggiungere la tripla cifra nel nostro campionato dietro solo a Goran Pandev (37 anni e 269 giorni, il 21 aprile 2021) e Sergio Pellissier (37 anni e 243 giorni, l’11/12/2016)", ricorda la Gazzetta dello Sport.