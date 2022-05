La Gazzetta dello Sport conferma come Dumfries abbia vinto il ballottaggio con Darmian e dunque tornerà titolare sulla fascia destra contro la Samp. Per il resto, resta in piedi la sfida su chi affiancherà Lautaro in attacco: Correa - secondo la rosea - è in leggero vantaggio su Dzeko. A sinistra, invece, confermatissimo Perisic.