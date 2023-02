Come conferma anche la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, Sky è un passo dall’acquisire i diritti-tv per la Champions League per il triennio 2024-27 di cui avrà l’esclusiva per la trasmissione via satellite, per la partita in chiaro e per lo streaming, tranne che per la migliore partita del mercoledì che continuerà ad essere trasmessa da Amazon Prime Video. Secondo la rosea, le Uefa, che chiedeva almeno 300 milioni di euro a stagione, dovrebbe essere stata accontentata: "Una cifra superiore agli attuali 220 (100 da Sky, 80 da Amazon, 42 da Mediaset) anche perché il triennio in questione intercetterà la nuova formula Champions che dalla stagione 2024-25, con il passaggio da 32 a 36 squadre, porterà i match da 137 a 203 - si legge -.