A caccia del poker. Alessio Dionisi oggi tornerà a San Siro con il suo Sassuolo e - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - finora a Milano coi neroverdi ha fatto tre su tre: due volte battuto il Milan e una l'Inter. "Siamo sfavoriti ma motivati al massimo: dobbiamo ripartire dall’atteggiamento messo in campo nell’ultimo turno contro il Bologna e cercare di essere un po’ più precisi sotto porta", ha detto ieri in conferenza stampa.